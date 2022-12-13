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القوات العراقية تطلق عملية أمنية مشتركة في ديالى

القوات العراقية تطلق عملية أمنية مشتركة في ديالى
الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

أطلقت القوات العراقية اليوم عملية أمنية مشتركة لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” شرق وغرب نهر نارين في محافظة ديالى شرق البلاد.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد عمليات نينوى طالب الموسوي قوله في بيان: إن قوات من الألوية 4 -23 -110 وفوج مغاوير قيادة عمليات ديالى بالحشد الشعبي، إضافة إلى الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلات الدروع نفذت عملية أمنية شرق وغرب نهر نارين في محافظة ديالى.

وأوضح الموسوي أن العملية انطلقت من محورين الأول شرق نهر نارين بمشاركة جميع الألوية المذكورة، والثاني غرب نهر نارين والتي نفذتها قوة من الجيش العراقي، مضيفا: إن العملية تهدف إلى ملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في المنطقة.

وكان مصدر أمني عراقي أعلن أمس أن طيران القوة الجوية استهدفت مخابئ للإرهابيين فى المحافظة نفسها وأسفرت الضربات عن مقتل 3 إرهابيين.

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