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تونس تدخل مرحلة الصمت الانتخابي وتواصل التصويت بالخارج

الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

ساعات قليلة تفصل التونسيين عن الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان الجديد، حيث يتنافس 1058 مترشحا ومترشحة على 161 مقعدا .

العالم - مراسلون

هيئة الانتخابات أكدت انها مكنت مختلف منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية ووسائل الإعلام من بطاقات اعتماد لتغطية الانتخابات.

فيما تستمر عملية الاقتراع خارج تونس بثلاث دوائر انتخابية فحسب من أصل عشرة.

انتخابات برلمانية تواجهه حملة مقاطعة حزبية ودعوات للمواطنين من قبل المعارضة بعدم المشاركة فيها، حيث حذرت جبهة الخلاص هيئة الانتخابات مما وصفته بتغيير الأرقام الخاصة بنسب الاقبال على صناديق الاقتراع.

فيما حظيت عدة دوائر انتخابية في تونس بتوقيت استثنائي اما باختصار فترة الاقتراع لأسباب أمنية أو بالتمديد فيها لأسباب ديمغرافية حسب الهيئة.

توقع محللون ان تشهد المرحلة المقبلة قبول قيس سعيد الجلوس الي طاولة الحوار مع مكونات مدنية ونقابية في تونس.

انتخابات برلمانية تجري في ظل تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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