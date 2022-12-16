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اللاعب المغربي 'أشرف حكيمي': لا يوجدما يخجلني بالحديث عن أسرتي

اللاعب المغربي 'أشرف حكيمي': لا يوجدما يخجلني بالحديث عن أسرتي
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

ونشر حساب "نحو الحرية" في حسابه على تويتر صورة للاعب المغربي"أشرف حكيمي" مع والدته وهو يتحدث عن ظروف حياته الصعبة.

العالم- المغرب

وجاء في الحساب"نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي: "الفقر ليس عيباً، والدي كان بائعاً متجولاً ووالدتي كانت تعمل خادمة في المنازل".

يشار إلى أنه احتفل نجم منتخب المغرب أشرف حكيمي مع والدته، عقب الفوز على بلجيكا، بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، في مشهدٍ أثار إعجاب رواد مواقع التواصل.

وتوجّه “حكيمي” الذي استبدله المدرب في الشوط الثاني، مباشرةً إلى المدرجات لمعانقة والدته ومنحها قميصَه، وسْط أجواء ملتهبة في الملعب.

و نشر حساب الناشط السعودي"فهد الغفيلي" على تويتر مقطع فيديو عن "اللاعب المغربي أشرف حكيمي يسارع إلى المدرجات ليُقبل والدته بعد نهاية مباراة المغرب مع بلجيكا.. مهما وصل الإنسان من رتب، يجب أن لا ينسى والديه".

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