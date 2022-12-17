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الصحة الإيرانية:‌ 17 إصابة جديدة و 2 وفاة بكورونا

الصحة الإيرانية:‌ 17 إصابة جديدة و 2 وفاة بكورونا
السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، تسجيل 17 إصابة جدیدة و 2 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم السبت: خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 560 ألفا و 389 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 10 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 335 ألفا و 683 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 70 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. واشار التقرير الى تسجيل 2 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و 661 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و 675 ألفا و 179 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبحسب التقرير لا توجد هنالك في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك مدينة واحدة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 93 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 354 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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