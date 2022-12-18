القوات الروسية تسيطر على قرية أخرى قرب دونيتسك

العالم - روسيا

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي:" أنه في الوقت الحاضر تنتهي القوات الروسية من تطهير القرية من فلول الجيش الأوكراني هناك".

وفي ما يلي أبرز ما رد في تقرير الدفاع الروسية:

خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 25 قتيلا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، و60 فردا بين قتيل وجريح على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، إضافة إلى 50 جنديا بين قتيل وجريح على محور جنوب دونيتسك

تدمير رادار AN / TPQ-36 مضاد للبطارية أمريكي الصنع في دونيتسك

إسقاط طائرة بدون بدون طيار واعتراض 9 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS

إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 344 طائرة، و184 مروحية و2676 طائرة بدون طيار، و398 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7149 دبابة ومدرعة أخرى، و931 راجمة صواريخ و3691 قطعة من المدفعية لبميدانية ومدافع الهاون و7650 مركبة عسكرية خاصة.