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"الدفاع" تعلن..

القوات الروسية تسيطر على قرية أخرى قرب دونيتسك

القوات الروسية تسيطر على قرية أخرى قرب دونيتسك
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد :" إن وحداتها العاملة على محور دونيتسك، واصلت عملياتها الهجومية وسيطرت على قرية ياكوفليفكا الواقعة في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

العالم - روسيا

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي:" أنه في الوقت الحاضر تنتهي القوات الروسية من تطهير القرية من فلول الجيش الأوكراني هناك".

وفي ما يلي أبرز ما رد في تقرير الدفاع الروسية:

خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 25 قتيلا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، و60 فردا بين قتيل وجريح على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، إضافة إلى 50 جنديا بين قتيل وجريح على محور جنوب دونيتسك

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إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 344 طائرة، و184 مروحية و2676 طائرة بدون طيار، و398 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7149 دبابة ومدرعة أخرى، و931 راجمة صواريخ و3691 قطعة من المدفعية لبميدانية ومدافع الهاون و7650 مركبة عسكرية خاصة.

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