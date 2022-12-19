دعوة للضحك.. زيلينسكي يدعو بوتين لمنازلته في حلبة مصارعة!

العالم – يقال ان

كلام زيلينسكي هذا اثار موجة من السخرية اللاذعة على منصات التواصل الاجتماعي، ووصفه نشطاء بالساذج والمتخبط، ودليل على محدودية فكره وعدم ادراكه لمسؤوليته تجاه ما يحدث لشعبه وبلده، وعلى قصور فاضح عن فهم حجم المخاطر التي تكمن للعالم من الحرب الدائرة في بلاده.

البعض علق قائلا، إذا كان هذا الخبر صحيحا فعلى اوكرانيا السلام. وهناك من اعرب عن اسفه من ان يكون مثل هذا الشخص رئيسا لاوكرانيا، واستغرب كيف يمكن ان ينتخب الشعب الاوكراني زيلينسكي رئيسا له.

بعض الضرفاء قال، اذا كانت المشاكل بين الدول تُحل بمنازلة الرؤساء في الحلبات، ماذا كان سيقول العالم، لو تحدى بوتين الرئيس الامريكي جو بايدن ودعاه الى النزال؟، عندها ماذا سيكون راي العالم ببوتين؟، من المؤكد ان الصحافه العالمية وعلماء النفس كانوا سيعتبرونه مجنونا بالتاكيد.

يبدو ن زيلينسكي بكلامه هذا، أيد دون ان يدري، ما يقوله الاخرون عنه، كونه "مهرجا" و "محدود الذكاء" و"دمية" تلعب بها امريكا، دمر بلاده وشرد شعبه، فقط من اجل تحقيق اهدف امريكا، لاستنزاف روسيا، على حساب مصالح اوكرانيا، التي باتت على كف عفريت.

احد المعلقين دعا الى نقل معلومة لزيلينسكي، يبدو انه لا يعرفها، وهي ان لبوتين حزام أسود فى رياضة الجودو، ويتمتع بلياقة بدنية عالية، بينما زيلينسكي لديه حزام " بنفسجي"!!، وجسده مترهل، ومدربه بايدن.

كلام زيلينسكي اثار استغراب حتى الامريكيين، فاكثر التعليقات قسوة جاءت من منصات امريكية، فقد انتشر تعليق ساخر أمريكي منصّاتي يقول على "تويتر": عندما ينبح عليك كلب شخص ما، فأنت لن تتحدث مع الكلب، بل ستتحدث مع من يُمسك بالكلب.

اخيرا، اكثر التعليقات، طالبت برحيل زيلنسكي، لتوريطه شعبه في حرب ليس له فيها ناقة ولا جملا، فامريكا غررت وخدعت واستهزات بالشعب الاوكراني، الذي يدفع تكاليف هذه الحرب التي اشعلتها امريكا ضد روسيا، وهي حرب ما كانت لتقع، لولا وجود زيلينسكي، الذي مازال يتصور انه يمثل في فيلم كوميدي، رغم خراب بلاده.