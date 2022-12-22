تداعيات الحرب الاقتصادية على سوريا تزداد مع أزمة المشتقات النفطية

العالم - مراسلون

فمحافظة درعا كغيرها من محافظات سورية تأثرت بالشح الحاصل كونها محافظة زراعية بامتياز إلا أن الجهات المعنية في محافظة درعا استطاعت تخفيف حدة هذا الشح من خلال إيجاد آليات وخطط لتوزيع الوارد من المشتقات للمحافظة وفق الأولويات

تتواصل الجهود الحكومية في محافظة درعا للتعامل وبشكل يومي ولحظي لتوزيع الوارد من مواد المحروقات كونها العصب الرئيس المشغل لكل القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وحرص على أن يأخذ فلاحو المحافظة مخصصاتهم من المحروقات وغيرها من مستلزمات الإنتاج المدعومة لاسيما أن فلاحي هذه المحافظة حريصون على زراعة كل شبر من أرضيهم التي تعتبر سلة غذائية هامة في سورية.

مع التصريحات الحكومية السورية عن انفراج قريب لأزمة المشتقات النفطية في سورية يعول السوريون كثيرا على دور الدول الحليفة لسورية وعلى الاستراتيجيات الحكومية في تخفيف تبعات الحصار الاقتصادي المفروض عليهم.

مهما كثرت وتعددت وسائل الضغط على الشعب السوري والدولة السورية من قبل دول الغرب لن تزيدهم إلا إصرارا وتمسكا بأرضهم وأملا بأن القادم أفضل هذا هو لسان حال أهل هذه المحافظة.

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