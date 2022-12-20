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على هامش مؤتمر بغداد..

وزير خارجية إيران يلتقي ملك الاردن

وزير خارجية إيران يلتقي ملك الاردن
الثلاثاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني امير حسين عبداللهيان بملك الأردن عبدالله الثاني على هامش مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون بنسخته الثانية.

العالم - إيران

واصل وزير الخارجية الايراني أمير عبد اللهيان لقاءاته على هامش مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون بنسخته الثانية في الأرد ، مساء الثلاثاء 29 كانون الأول / ديسمبر، حيث التقى بالملك عبد الله الثاني، بحضور ولي العهد الاردني ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وبعض المسؤولين الأمنيين الأردني لمناقشة التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وأكد وزير الخارجية الايراني، خلال اللقاء على ضرورة تطوير التعاون بين دول المنطقة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن وزيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية، معربا عن تقديره للاردن على نجاح المؤتمر.

وأعلن أمير عبداللهيان، استعداد إيران لتوسيع العلاقات السياسية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الأردن من خلال شرح مجالات التعاون السياسي والاقتصادي المشترك بين البلدين.

من جانبه أشار ملك الأردن الى الاحترام الذي يكنه الشعب الاردني تجاه الإيرانيين، داعيا إلى بدء فصل جديد في العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي بين البلدين.

وأكد الملك عبدالله الثاني أن المصير الحتمي لدول المنطقة الإسلامية في التعاون والمشاركة في تحقيق الاستقرار والأمن المتبادل.

وسلم وزير خارجية الايراني خلال اللقاء رسالة خطية من الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي إلى ملك الأردن، في المقابل شكر ملك الأردن السيد رئيسي على رسالته الصادقة.

د

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