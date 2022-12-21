المحكمة العليا تنظر في أحكام المتهمين في قضية استشهاد احد التعبويين

العالم - ايران

ونقلاً عن المركز الإعلامي للقضاء ، فقد انتشرت شائعات مختلفة في الأيام الأخيرة بشأن أحكام المتهمين في قضية استشهاد سيد روح الله عجميان.

ونُشر يوم أمس خبر مفاده أن أحد مسؤولي الدولة كتب رسالة بإلغاء عقوبة الإعدام بحق حميد قره حسنلو (أحد المتهمين في القضية) والموافقة على هذا الطلب.

واكدت احدى الصحف الرسمية صباح اليوم هذا الخبر وكتبت عن الغاء الحكم الصادر بحق المتهم.

ياتي ذلك في حين أن قضية المتهمين بارتكاب الجريمة التي وقعت في محافظة البرز قبل اكثر من شهر ونصف لم تصدر بعد، ومازال الملف قيد النظر في المحكمة العليا وتمر بمسارها القضائي والطبيعي. لهذا السبب ، فإن كتابة خطاب لا علاقة له بهذا الصدد.

ويشير هذا التقرير إلى أن الأحكام ستصدر وفق القانون ويتم الانتهاء منها بعد السير في الإجراءات والشكليات القانونية.

يذكر ان المحكمة التي تشكلت للبت في القضية اصدرت قبل اسبوعين حكم الاعدام بحق 5 افراد والسجن لمدد طويلة تصل الى 25 عاما بحق 13 آخرين شاركوا في عملية القتل الفظيعة للشهيد التعبوي الاعزل روح الله عجميان في محافظة البرز ومن ثم مثلوا بجثته وسحلوها في الشارع.