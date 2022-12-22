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كنعاني: من الأفضل لداعمي الإرهاب إغلاق أفواههم والتفكير بحل أزمات شعوبهم

كنعاني: من الأفضل لداعمي الإرهاب إغلاق أفواههم والتفكير بحل أزمات شعوبهم
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن أميركا الداعمة لأعمال الشغب والارهاب والحظر، تذرف دموع التماسيح على الايرانيين في "ليلة يلدا" (أطول ليلة في السنة والتي يحتفي بها الايرانيون منذ القدم)، مصرحا: من الافضل لحلفاء الارهابيين وداعميهم المفضوحين ان يغلقوا افواههم.

العالم - ايران

وفي تغريدة له على تويتر، كتب ناصر كنعاني: ان اميركا الداعمة لأعمال الشغب والارهاب والتي تفرض الحظر وتمارس الضغط الاقصى ضد الشعب الايراني، تذرف دموع التماسيح على الايرانيين في "ليلة يلدا"!.

ولفت كنعاني الى انه من الافضل لحلفاء الارهابيين وداعميهم المفضوحين ان يغلقوا افواههم، وأن يفكروا في "ليلة يلدا" لحل الازمات المتراكمة عليهم وعلى بلدانهم والكيان الصهيوني.

الجدير بالذكر، ان نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الاميركية، اطلق تصريحات تدخلية في هذه الليلة بشأن الاوضاع الداخلية لإيران.

ومنذ بدء أعمال الشغب في ايران، لم تخف الادارة الاميركية دعمها وتحريضها لمثيري الشغب على زعزعة الامن وممارسة الفوضى، فضلا عن انها فرضت الحظر على بعض المؤسسات والشخصيات الايرانية.

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