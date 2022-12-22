الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
١٠:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. الإطاحة بـ5 إرهابيين في السليمانية

العراق.. الإطاحة بـ5 إرهابيين في السليمانية
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية عن القبض على 5 إرهابيين من أهم المطلوبين للقضاء في محافظة السليمانية.

العالم - العراق

وحسب مانقلت وكالة السومرية نيوز عن بيان وكالة الاستخبارات، إنه "في إطار الإجراءات الاستخبارية الخاصة التي تتخذها وكالة الاستخبارات لملاحقة الارهاببين الهاربين ومتابعة تحركاتهم وتزويد الجهات المختصة بمعلومات عن مكان تواجدهم وبعد التنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية وقيادة العمليات المشتركة، تم القبض على خمسة ارهابييين مطلوبين وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب مؤشرين من بين الأهداف الارهابية المطلوبة لوكالة الاستخبارات".

وأضاف البيان: "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

روابط ذات صلة

إتلاف وحرق شحنة كبيرة من المخدرات في العراق

رد فعل مجلس الأمن على الهجمات الإرهابية في كركوك وديالى

المجلس الأعلى الإسلامي يدعو ألمانيا للاستثمار في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إبن سلمان يضخ المليارات لانتشال شركة لوسيد من من الانهيار

شاهد بالفيديو... ارتدادات فضائح مهرجان ميدل بيست السعودي في الاعلام الدولي

شاهد.. هكذا تفاعل نشطاء التواصل مع استشهاد الأسير "أبوحميد"

طوباس تشيّع جثمان الشهيد 'أحمد دراغمة'+ فيديو

حماس: دماء الشهيد 'دراغمة' لن تذهب هدراً وستبقى وقوداً للمقاومة

العراق.. الإطاحة بـ5 إرهابيين في السليمانية