العراق.. الإطاحة بـ5 إرهابيين في السليمانية

العالم - العراق

وحسب مانقلت وكالة السومرية نيوز عن بيان وكالة الاستخبارات، إنه "في إطار الإجراءات الاستخبارية الخاصة التي تتخذها وكالة الاستخبارات لملاحقة الارهاببين الهاربين ومتابعة تحركاتهم وتزويد الجهات المختصة بمعلومات عن مكان تواجدهم وبعد التنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية وقيادة العمليات المشتركة، تم القبض على خمسة ارهابييين مطلوبين وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب مؤشرين من بين الأهداف الارهابية المطلوبة لوكالة الاستخبارات".



وأضاف البيان: "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".