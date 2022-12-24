ايران تبلغ افغانستان موقفها تجاه تعليق دراسة الطالبات الجامعيات

العالم - ايران

وكتب موسوي في صفحته على تويتر حول تعليق تعليم الطالبات الجامعيات في افغانستان " اليوم تم دعوة المسؤول على السفارة الافغانية وشرح موقف المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية فيما يخص تعليق تعليم الطالبات الجامعيات في الجامعات الافغانية واعلان استعداد ايران للمساعدة في حل مشكلة استمرار تعليم الفتيات عبر طرق مختلفة كالتعليم عبر الانترنيت والاستفادة من البنى التحتية الموجودة في ايران".

هذا وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني قد قال تعليقا على تعليق دراسة الفتيات في الجامعات الافغانية ان ايران وباعتبارها دولة جارة لافغانستان ترغب في السلام والاستقرار والتنمية في هذا البلد وتعرب عن أسفها لسماع خبر وجود عقبات امام التعليم العالي للفتيات والنساء في افغانستان.