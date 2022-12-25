السودان: طوارئ وحظر التجول بعد اشتباكات قبلية دامية في جنوب دارفور

العالم- السودان

وجاء الإعلان بواسطة والي ولاية جنوب دارفور حامد التجاني هنون، والذي شملت قراراته حظر التجول بمنطقة بليل، بؤرة الصراع، من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحاً حتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن والي الولاية، حامد هنون، قوله إن "القرارات تأتي لحسم التفلتات الأمنية، وتفويض القوات النظامية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية وفقاً للقانون وقانون الطوارئ، على أن يعاقب كل من يخالف أوامرها بموجب قانون الطوارئ".

واستثنى قرار حظر التجول العاملين بالقطاع الصحي، وخدمات المياه والكهرباء، والمخابز والآبار، وناقلات مياه الشرب، وسيارات الإسعاف والحالات الصحية الطارئة.

ويعاني السودان، منذ عقود طويلة، من نزاعات وحروب قبلية بلغت حصيلتها التقديرية نحو 250 ألف شخص، وقادت إلى احتقانات سياسية واجتماعية وأمنية.

وخلال الأشهر الماضية سعت الحكومة المركزية إلى فرض إجراءات مشددة وذلك أثناء إقامة نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، في دارفور لأشهر، وعلى الرغم من الهدوء فإن الأحداث تتجدد بين الفينة والأخرى.