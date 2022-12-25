الإحتلال الصهيوني يغرق قطاع غزة!

العالم - فلسطين

ونقلت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، عن مصدر محلي قوله: "بأن سلطات الاحتلال قامت بإغراق عشرات المنازل ومئات الدونمات الزراعية شرق مدينة غزة ووسط قطاع غزة، بعد فتحها "ممرات" مياه الأمطار صوب الأراضي الزراعية والمناطق المنخفضة".

وأكد المصدر، أن المياه غمرت منازل في أحياء بمدينة غزة ومدينة دير البلح ومنطقة الزوايدة والبريج والنصيرات وسط القطاع، ومناطق شرق خان يونس، وشوارع رئيسية، وتكبد العديد من المزارعين خسائر مادية كبيرة وإلحاق أضرار مباشرة في أراضيهم.

وأطلق المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، في وقت متأخر من يوم أمس (السبت)، نداء استغاثة، محذرين من وقوع كارثة إنسانية وبينية، جراء غرق عشرات المنازل، وأراض زراعية جنوب القطاع، وذلك بعد تدفق مياه السدود والأودية التي فتحتها القوات الإسرائيلية باتجاه قطاع غزة.

و أعلنت مصادر طبية فلسطينية وفق منظمات حقوقية ومدنية، عن تسجيل وفاة في مدينة دير البلح وسط القطاع بصعقة كهربائية، وجرحى نتيجة الأمطار الغزيرة المتواصلة، التي تسببت بانهيارات في أسقف عدة منازل .

في السياق ذاته، أعلنت بلديات قطاع غزة عن حالة الطوارئ، لمواجهة الحالة الجوية النادرة في القطاع، وإنقاذ المناطق التي غرقت بفعل السيول الجارفة، خاصة تلك القريبة من السدود التي يتعمد الاحتلال الإسرائيلي فتحها كل فصل شتاء لإلحاق الضرر بمنازل ومزارع الفلسطينيين..

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 100 فلسطيني من قطاع غزة خلال العام الجاري معظمهم من الصيادين والمزارعين.

وقال رئيس الإحصاء والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، عبد الناصر فروانة - في تصريح صحفي- إن قوات الاحتلال اعتقلت العام الجاري نحو 91 صيادا ومزارعا في أثناء عملهم، كما تم اعتقال تسعة مرضى على معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، في أثناء توجههم للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية.

وأشار فروانة، إلى أنه يقبع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي 180 أسيرا من قطاع غزة يمنع الاحتلال العشرات منهم من زيارة عائلاتهم منذ عدة سنوات، لافتا النظر إلى أن الاحتلال اعتقل نحو 6700 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية هذا العام خلال الاقتحامات المستمرة للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية.