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الدورة 109..

بدء أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين

بدء أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين
الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة (109) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة؛ اليوم الأحد، برئاسة رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد أبو هولي.

العالم - فلسطين

وذلك بمشاركة وفود رسمية من مصر ولبنان والأردن وفلسطين والمنظمات العربية والأسلامية والدولية المعنية بالقضية الفلسطينية؛ وحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي.

ويناقش المؤتمر على مدى خمسة أيام عددا من الملفات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية وأوضاع الفلسطينيين وفي مقدمتها قضية القدس؛ وجدار الفصل العنصري ؛والاستيطان والهجرة؛ وملف اللاجئين الفلسطينيين؛ ونشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأوضاعها المالية؛ والتنمية في الأراضي الفلسطينية؛ ومتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها.

ومن المقرر أن يرفع المؤتمر تقريرا بنتائج الأعمال والتوصيات إلى الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب مارس المقبل.

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الدورة 109.. بدء أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين