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حقوق المرأة والتوظيف السياسي (الجزء الثاني)

الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

تناول برنامج "نوافذ" هذا الاسبوع حقوق المرأة والتوظيف السياسي.

العالم - نوافذ

المطلوب محاكاة الوقع مغاير بقدوة سيئة ومظهر خادش للحياء، المطلوب التمثل بنماذج فارغة وقوالب جاهزة لتغيب ما يعلي من قيمتها وأهميتها، وما رفع شعار مظلومية المرأة سوى سردية جاهزة لاتهام الاسلام بقمعها.

هو غرب يحاول اسقاط ثقافات لاخضاع شعوب ودولا لابتزازها والسيطرة عليها، وما يؤورق هذا الغرب ويكاد يحبط كل محاولاته في زعزعة أنظمة وقيم ثبات ايران الاسلام سيادة واستقلالا وقوة وقدوة للشعوب المستضعفة التي وجدت فيها خير معينا لرفع الظلم والاضطهاد.

تناول برنامج "نوافذ" هذا الاسبوع في جزءه الثاني "حقوق المرأة والتوظيف السياسي" مع كل من رئيس جمعية مبادرات وقرارات دال حتي، والاستاذ في العلوم السياسية والقانون الدولي علي فضل الله، واستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة باريس عماد الدين الحمروني.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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