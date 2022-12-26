منخفض جوي يتعمق فوق لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج على ارتفاع 1100 متر 

العالم _ لبنان

وحسب الارصاد الجوية في بيروت العواصف الرعدية ازدادت بنسبة 85% وسرعة الرياح تصل الى 60 كم في المناطق الجنوبية ويكون اتجاهها شمالية (من تركيا)، فتنخفض درجات الحرارة ويتدنى مستوى تساقط الثلوج نحو 1400متر بعد الظهر، ويستمر تدني درجات الحرارة مساءً، مع انحسار المنخفض، فتتحول الامطار المتبقية منه بنسبة 10% الى ثلوج تتوزع على الجبال الشمالية بخاصة الشرقية.

وبحسب الارصادر، ينحسر المنخفض فجر الثلاثاء ويتحول الطقس الى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بينما تبقى منخفضة وباردة خلال ساعات الليل.

وتفيد التقرير الواردة صباح اليوم من جنوب لبنان بأن موجة من البرد القارس وصلت الى الصفر فجرا مع اشتداد وطاة العاصفة ليلا تضرب منطقة حاصبيا، وجاءت مصحوبة ببرق ورعد مع تساقط غزير للامطار تسببت بسيول جرفت معها الاتربة والحصى من المرتفعات وحولت حفر الطرقات الى مستنقعات اعاقت حركة السير وعطلت بعض المركبات.

وبموازاة ذلك، تساقطت الثلوج ليل امس وفجر اليوم وغطت مرتفعات جبل الشيخ وتلال حرمون ابتداءا من ارتفاع 1600 مترا وما فوق الا ان طريق شبعا راشيا الوادي عبر وادي جنعم ما زالت سالكة امام حركة السير.