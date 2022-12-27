اعتقال مجرم خطير مطلوب للعدالة منذ سنوات في العراق

العالم - العراق

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية مشتركة بالتعاون مع الرد السريع، تمكنت من اعتقال المدعو (أحمد رومية) حيث تمت "عملية القبض عليه في كركوك".

واليوم الثلاثاء نشر موقع "السومرية نيوز" تفاصيل جديدة أعلن عنها مصدر امني عراقي تخص المتهم المذكور "أحمد رومية" الذي ارتكب 100 جريمة قتل في ديالى، حيث قال المصدر، إن "المعتقل متهم بتنفيذ اكثر من 40 عملية خطف وقتل وهو هارب منذ عام 2016".

وأضاف أنه "من العناصر الخطرة جداً واهميته تكمن في كونه يقود مجموعة من الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة"، موضحاً أنه "كان سببا رئيسا في النزاع العشائري الذي دار في ناحية ابو صيدا بعد مقتل مدير الناحية (حارث الربيعي) بتاريخ رئيسي 24 / 10 / 2019".

ولفت المصدر الى أن "المتهم مسؤول عن مقتل امر السرية الثانية في فوج طوارئ ديالى التاسع ومنتسب اثناء استهدافهم لاحدى السيطرات في حي المهندسين بقضاء المقدادية"، مضيفاً أنه "متهم بالمشاركة في اغتيال احد منتسبي جهاز الامن الوطني من سكنة ناحية ابي صيدا في شهر حزيران من عام 2018".

وتابع أن المعتقل "متهم بقتل رئيس المجلس البلدي في ناحية ابي صيدا مع نجله واثنين اخرين بتاريخ 2019/10/24 بعد الاحداث التي تلت مقتل حارث الربيعي"، موضحاً أن المعتقل "متهم بقتل مواطن بتاريخ 6 / 11 / 2022 الذي على اثرها قامت افراد من عائلته وعشيرته بقطع الطريق والاعتصام".