الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٣:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان..جبهة "العمل الإسلامي" تدعو لانتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق

لبنان..جبهة
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

دعت جبهة "العمل الإسلامي" في لبنان، الى ملء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس بالتوافق، نظرا لأهمية وخطورة المرحلة في آن معا".

العالم - لبنان

وأشارت في بيان لها إلى "ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول السياسية والحياتية والاقتصادية والارتقاء بالعمل الوطني المشترك من أجل انقاذ الوطن من شرنقة الكيدية السياسية والاستفزاز والتحدي العقيم، علما، أن الجميع يدرك حجم المسؤولية وخطورة الأوضاع وترديها على الأصعدة كافة، ومن ثم انعكاسها على الوضع الأمني تحت تأثير الضغط المالي والاقتصادي".

وأكدت "الجبهة" "أهمية اتخاذ المبادرات والمشاريع التي تؤدي إلى إحياء ومن ثم تفعيل وتعزيز الأمن الاجتماعي والغذائي والطبابي والاستشفائي ليطمئن المواطن ولتعزز ثقته بدولته التي أفقدته كل الوسائل الحياتية والبنى التحتية وأوصلته إلى ما وصلنا إليه جراء هذا النظام المهترئ وعدم حكمة ودراية مسؤوليه".

ولفتت الجبهة إلى "صوابية العمل معا بروح وطنية شاملة جامعة والتعاون الجدي والحقيقي لفك الحصار الأميركي الصهيوني الجائر ولحماية الوطن وهذا الشعب الأصيل والجدير بالحماية والرعاية من المخاطر الجمة التي يواجهها الجميع دون استثناء، وخصوصا الخطر الصهيوني ومحاولاته اليائسة لزرع الفتن بين اللبنانيين".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

قيادي في حركة امل: لحفظ المقاومة والعيش الواحد والسلم الاهلي

قضاة أوروبيون في بيروت قريباً لاستجواب سلامة وأصحاب مصارف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البحرين/تأييد أحكام بالسجن على مجموعة من الشبان 

السوداني: المجتمع العراقي أمسك بمبادرة التصدي للإرهاب

"أ ف ب": 8 قتلى باشتباكات قبلية جديدة في دارفور

لصحة حديدية.. حافظ على تناول هذه البروتينات أسبوعيا

ملك الأردن يحذر "اسرائيل"

لبنان..جبهة "العمل الإسلامي" تدعو لانتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق