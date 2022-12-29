لبنان..جبهة "العمل الإسلامي" تدعو لانتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق

العالم - لبنان

وأشارت في بيان لها إلى "ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول السياسية والحياتية والاقتصادية والارتقاء بالعمل الوطني المشترك من أجل انقاذ الوطن من شرنقة الكيدية السياسية والاستفزاز والتحدي العقيم، علما، أن الجميع يدرك حجم المسؤولية وخطورة الأوضاع وترديها على الأصعدة كافة، ومن ثم انعكاسها على الوضع الأمني تحت تأثير الضغط المالي والاقتصادي".



وأكدت "الجبهة" "أهمية اتخاذ المبادرات والمشاريع التي تؤدي إلى إحياء ومن ثم تفعيل وتعزيز الأمن الاجتماعي والغذائي والطبابي والاستشفائي ليطمئن المواطن ولتعزز ثقته بدولته التي أفقدته كل الوسائل الحياتية والبنى التحتية وأوصلته إلى ما وصلنا إليه جراء هذا النظام المهترئ وعدم حكمة ودراية مسؤوليه".



ولفتت الجبهة إلى "صوابية العمل معا بروح وطنية شاملة جامعة والتعاون الجدي والحقيقي لفك الحصار الأميركي الصهيوني الجائر ولحماية الوطن وهذا الشعب الأصيل والجدير بالحماية والرعاية من المخاطر الجمة التي يواجهها الجميع دون استثناء، وخصوصا الخطر الصهيوني ومحاولاته اليائسة لزرع الفتن بين اللبنانيين".