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السوداني: المجتمع العراقي أمسك بمبادرة التصدي للإرهاب

السوداني: المجتمع العراقي أمسك بمبادرة التصدي للإرهاب
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن المجتمع العراقي أمسك بمبادرة التصدي للإرهاب.

العالم - العراق

ونقلت وكالة بغداد اليوم بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي ، حيث جاء فيه أن السوداني استقبل "وفداً من شيوخ عشائر شمّر في محافظة نينوى برئاسة الشيخ فيصل حروش الجربا، وبحضور نائب قائد العمليات المشتركة".

وأضاف أن "الوفد تحدث عن واقع محافظة نينوى، والمتطلبات الأمنية اللازمة لضمان الاستقرار فيها بجميع مكوناتها، إلى جانب المطالبة بتحسين الوضع الخدمي والاقتصادي في عموم أقضية ونواحي المحافظة والارتقاء بواقعها".

وبحسب البيان، "ثمّن الوفد مواقف رئيس مجلس الوزراء، لسرعة الاستجابة، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، تجاه حادث استشهاد الشيخ سهيل النجم أحد شيوخ قبيلة شمّر، في حادث إرهابي جبان".

وأشاد السوداني بـ"المواقف البطولية للعشائر العراقية الأصيلة، كما ثمّن الموقف البطولي للشهيد، وتصديه الشجاع للارهابيين".

وأكد أن "المجتمع العراقي أمسك بالمبادرة في للتصدي للجماعات الإرهابية، ويتعاون بعزم مع القوات الأمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي".

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