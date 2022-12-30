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وزير الطاقة والمياه: هذا ما تحتاجه كهرباء لبنان لبواخر الفيول

وزير الطاقة والمياه: هذا ما تحتاجه كهرباء لبنان لبواخر الفيول
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

شرح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أمس الخميس، خلال مؤتمر صحافي التطورات المتعلقة ببواخر الفيول لزوم تشغيل معامل الكهرباء.

العالم _ لبنان

وقال الوزير في مؤتمر صحفي: هناك عائق من وزارة المال فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الأموال، أننا نحتاج إلى إصدار سلفة خزينة عبر وزير المال يوسف الخليل لبواخر الفيول، مشيرًا الى أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد توفّر المال، متمنيًا في هذا السياق أن تحجز هذه الأموال لتوريد الفيول.

وشدد على وجوب إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر أو أن توضع النقاط على الحروف فنلغي الموضوع من أساسه.

وكشف أنّه تم الاتفاق على أن تكون الكهرباء أقل كلفة إذا توجهنا الى خطة الطوارئ، ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الأجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر، أمّا في الداخل فما الذي يؤخرنا؟ ومصرف لبنان أكّد وجود الأموال.

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