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مواطن بحريني ينتقد بشدة ظاهرة البطالة ومشاكل الاسكان في بلاده

السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

نشر رواد مواقع التواصل في البحرين مقطع فيديو للمواطن أحمد عيسى و هو يتحدث بحرقة في مجلس النائب محمد المعرفي عن واقع البلد وغياب التفاصيل عن برنامج الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.

العالم - البحرين

كما يتساءل المواطن عن الحلول للبطالة في البحرين ومشكلة الإسكان.

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