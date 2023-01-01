شاهد.. غزة تحيي ذكرى استشهاد الشهيد 'الشيخ نمر النمر' على شواطئها

العالم - فلسطين

وتفاعل الكثير من مغردي تويتر مع اهالي غزة العزل في الذكرى السابعة لشهادة العلامة الشيخ الشهيد آية الله نمر باقر النمر، مشاركين بتغريداتهم مؤاسية لهم ولجميع أحرار العالم.

و مع بداية الاحداث الثورات العربية عام 2011 والثورة البحرينية، نظم تجمع الشباب في القطيف مسيرات مطالبة بالإفراج عن تسعة معتقلين كان قد مضى على اعتقالهم 16 عاما، وقد قوبلت بدخول القوات العسكرية السعودية إلى المنطقة واعتقال المئات من المتظاهرين. وعلى إثر هذه الأحداث، تصدى الشيخ النمر بقوة للمطالبة بحق أهالي القطيف، داعمًا للمسيرات والمظاهرات ومشددًا على السلمية في التحركات.

وأصبح الشيخ النمر قائدا علنيا للثورة في القطيف ما أزعج السلطات السعودية بقوة، حتى قامت في الثامن من تموز من العام 2012 باعتقاله بطريقة عنيفة حيث سحبوه من سيارتهز

ثم أطلقوا عليه أربع طلقات أصابته في فخذه الأيسر، إضافة إلى جرحه في رأسه، فنقلوه إلى المستشفى العسكري في الظهران من ثم إلى مستشفى قوى الأمن في الرياض ثم إلى سجن الحائر ووضعوه في زنزانة انفرادية.

وبعد نحو عام من اعتقاله بدأت الحكومة السعودية بمحاكمة الشيخ من دون إعلام أهله، وقد وجه المدعي العام السعودي ضده تهما ملفقة، وأصدر على إثرها قرارا يقضي بالإعدام للشيخ و46 شخصا.

وفي 2 كانون الثاني من العام 2016 نفذت السلطات السعودية قرار الإعدام، ولم تسلم جثمان الشهيد الشيخ النمر إلى ذويه.