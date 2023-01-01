نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 01-01-2022

قناة العالم
الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مصادر يمنية: إجمالي ضحايا العدوان السعودي الاميركي خلال عام 2022 فقط بلغ 3,083 شخصا بينهم 102 طفل و 27 امرأة ضمن الشهداء
وزير الخارجية الاذربيجاني يؤكد اهمية التعاون مع ايران ويعلن رغبة بلاده باقامة اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين
وزير الخارجية الايراني يجدد في اتصال هاتفي مع نظيره الاذربيجاني رفض طهران لتواجد القوات الاجنبية في المنطقة
وزير الخارجية الايراني يؤكد لنظيره الاذربيجاني هاتفيا انه يمكن عبر توبجهات ايجابية حل مشاكل المنطقة من قبل دولها
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 01-01-2022
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/01/01/167259617896702200.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/01/01/167259617896702200.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2023/01/01/167259617678509700.jpg
الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار من قناة العالم
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 01-01-2022
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
هاشتاغ
مواقع التواصل تستذكر مواقف الشهيد سليماني وبطولاته
الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:١٩
مع الحدث
إلحاح أنقرة لمصالحة دمشق ومعركة أردوغان الانتخابية
السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧
أهم الأخبار
إيران مناورات ذوالفقار، الأهداف والرسائل...ركود الاقتصاد العالمي والقادم أسوأ
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩
خاص بالعالم- مراسلون
لبنان 2022 – إخفاقات وإنجازات
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨
خاص بالعالم- مراسلون
انعقاد المؤتمر العام لجمعية الوفاق - 2014
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦
مع الحدث
حكومة نتنياهو وتحديات الداخل والخارج
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
شاهد بالفيديو..
مشاهد حزينة لسعودي مريض أمام بيته المهدوم
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 01-01-2022
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 31-12-2022
نائب لبناني في حوار حصري للعالم..
لهذا السبب اغتالت امريكا الحاج قاسم سليماني
بسبب أمريكا..تحذيرات من عودة نشاط "داعش" في هذه المناطق العراقية
لماذا استقطب نادي النصر السعودي اللاعب رونالدو؟
مقالات و تحليلات
لماذا استقطب نادي النصر السعودي اللاعب رونالدو؟
’إدلب واللاجئون’.. المختبر الاول للتقارب بين دمشق وأنقرة
'الشهيد النمر': الكرامة الانسانية تمحو طاعة الحاكم الظالم
2022 عام التعقيد لبنانياً: هل يكون 2023 عام الحلول؟
أي واقع ستصنعه حكومة نتنياهو داخل كيان الاحتلال وخارجه؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.