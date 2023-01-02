الخصاونة: ملتزمون بعدم رفع سعر الغاز حتى نهاية الشتاء

العالم _ الأردن

وقال الخصاونة، إن الحكومة ستنفذ توجيهات الملك بألا يتم رفع سعر الغاز حتى لو ارتفع سعره عالميا إلى نهاية فصل الشتاء، وستلتزم بتخفيضه إذا انخفضت الأسعار العالمية.

وبموجب التوجيهات، ينخفض سعر مادة الغاز في السوق المحلي إلى 62 قرشا للتر الواحد.



يذكر أن ضريبة مادة الكاز المقطوعة تبلغ 16.5 قرشا على اللتر الواحد، فيما سعرت لجنة تسعير المحروقات مادة الكاز لشهر يناير الحالي بـ 78.5 قرشا للتر الواحد.



وأكد وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول أن "تجميد الضريبة يعني عدم استيفاء أي ضريبة على مادة الغاز خلال فصل الشتاء".



وبخصم الضريبة المقطوعة 16.5 قرشا يصبح سعر اللتر من مادة الغاز 62 قرشا للتر الواحد.



وكان الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة إلى تجميد الضريبة على الكاز خلال فصل الشتاء، لتخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود.