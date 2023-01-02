جماهير ايرانية وأجنبية تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر بمرقد الشهيد سليماني + فيديو

العالم - مراسلون

تستضيف مدينة كرمان الضيوف الذين جاؤوا من ارجاء العالم في السنوية الثالثة لاستشهاد الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفيق دربه ابو مهدي المهندس، ليجددوا العهد مع الذين سبقوهم على درب الشهادة للحفاظ على المبادئ والقيم التي قدموا انفسهم لاجلها.

وقال العميد محمد رضا حسني سعدي وهو أحد رفاق الشهيد سليماني في سنوات الدفاع المقدس: "يمكن تشبيه الشهيد قاسم سليماني بزجاجة كبيرة ذات رائحة طيبة كسرها العدو باغتتياله لكن رائحة هذا العطر وصلت الى كل أحرار العالم".

يحمل هذا الجمهور العديد من الرسائل لعل أبرزها أن نهج المقاومة مستمر ومدرسة المقاومة ستبقى خالدة، ولن تغتال بصاروخ أو رصاصة أو قذيفة هاون، وهذا النهج لا يعرف شيء عن مساومة العدو، وينبض قلبه بالمقاومة لتحرير الاراضي المغتصبة.

وقال أحمد الموسوي وهو مشارك من العراق: "إن شخصية الشهيد سليماني شخصية خاصة، والهمها الله حب في نفوس المؤمنين وفي نفوس الضعفاء، وكان قائدا مؤمنا حسينيا".

الشهيد سليماني لا ينتمي الى مدينة كرمان وايران فحسب بل انه ذخر لكل احرار العالم، نحن فخورين بكوننا من مدينة كرمان حيث مسقط رأس الشهيد ويمكننا ان نقدم الخدمات لعشاق نهج المقاومة".

أصبح الشهيد سليماني رمزا يشكل روح الأمل والثقة بالذات والشجاعة والصمود والانتصار، وبعد الاستشهاد بات يهدد اعداءه أكثر من اللواء سليماني في ساحات القتال.

الشهيد سليماني ليس عنوانا فحسب بل هو رمز من رموز المقاومة الاسلامية ومقارعة العدو وموسوعة نضالية ضد الاستكبار من يدور في فلكه.