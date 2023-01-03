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اغتيال الحاج قاسم سليماني كشف طبيعة امريكا للشباب

الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

رأی الكاتب السياسي د. بلال اللقيس ان اغتيال الحاج قاسم سليماني، كشف طبيعة الولايات المتحدة لشباب لم يكونوا يميزون ذلك.

العالم - خاص بالعالم

وقال د. اللقيس في حديث لقناة العالم الاخبارية ان بعض شباب الأمة لم يميزوا طبيعة الولايات المتحدة بالشكل الصحيح وعندما قام الاميركي باغتيال الرمز، الحاج قاسم سليماني أراد ان يقول ان افضل ما لديكم او اي شئ مميز لديكم انا لااقبل به. الاميركي لايريد لنا التميز بأي من العناوين.

وأكد ان الشهيد قاسم سليماني كان نقطة اجماع داخلي وخارجي ونقطة تلاقي بكل الساحات والجبهات وكان مميزاً في هذا العنوان واميركا لم تكن تريد له أو لأي أحد التميز في شئ او أي عنوان.

وأشار اللقيس الی ان محاولة اميركا القضاء علی النووي الايراني وبعض الجوانب الثقافية الايرانية، كلها تصب في هذا السياق فيهي عناوين تميز ايران، والاميركي لايريد التميز لايران.

وأكد ان شهادة الحاج قاسم سليماني وابومهدي المهندس جعل الامة تستفيق وتعرف ان المشكلة مع اميركا ليست مشكلة سياسية ولامشكلة مصالح، المشكلة مع اميركا انها تكره ان يكون لنا عنوان من عناوين التميز وبالتالي الحضور العالمي والحضور الاقليمي والحاج قاسم سليماني كان عنوان من عناوين التميز.

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