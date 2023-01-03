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شاهد.. حشود مليونية تحيي ذكرى استشهاد الفريق سليماني في كرمان

الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

حضرت حشود مليونية من إيران وخارجها الى مدينة كرمان حيث مسقط رأس ومرقد الشهيد الفريق قاسم سليماني لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاده.

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا، إن مراسم الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني بدأت في صباح اليوم الثلاثاء بحضور المشاركين من كافة أنحاء إيران وعدة بلدان أجنبية، من العراق وفلسطين ولبنان، وسوريا، واليمن، وحتى من دول أوروبية.

وأشار مراسلنا أن الحضور الغفير يلقي تحية الاحترام والإجلال للبطل المغوار الشهيد الفريق قاسم سليماني الذي ضحى بنفسه من أجل المقاومة ونصرة المظلومين.

وقالت إحدى المشاركات: "اجتمعنا اليوم في هنا لنحيي ذكرى شهيد كان يحمل هم كل العالم وكان قمة في حقوق الإنسان واليوم محور المقاومة الذي أسسه الشهيد قاسم سليماني لم يكن منحصرا في لبنان والعراق وسوريا واليمن بل إنه شمل كل مناطق العالم، واليوم بهذا الحضور سننكس رأيه الاستكبار".

وقال مراسلنا إن الحشود الغفيرة في مرقد الشهيد سليماني تؤكد بأن مدرسة الشهيد سليماني خالدة حتى نصرة مستضعفين العالم بأكمله.

وفي الثالث من كانون الثاني عام 2020 استشهد الفريق قاسم سليماني بقصف أميركي غاشم مباشر تعرض له موكبه على طريق مطار بغداد الدولي، حيث استشهد برفقته نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعدد من المرافقين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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