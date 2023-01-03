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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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نبض السوشيال
فالح الفياض:الحشد الشعبي ليس سلعة بيد هذا وذاك بل هو يخص جميع أبناء الوطن
فالح الفياض: لا مكان للمستأثرين الطالبين لللمغانم في الحشد الشعبي
فالح الفياض: انتهت معركة السلاح المباشرة وبدأت معركة بناء البلد والحشد سيكرس كل خدماته في هذا المجال
مراسم إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما في بغداد
فالح الفياض: الحشد الشعبي وخلافا لما يروجه البعض بأنه ميليشيا طائفية فهو يضم كل مكونات الشعب العراقي
فالح الفياض: الحشد الشعبي شارك في ارساء وحدة العراق والحفاظ على أمن البلد
فالح الفياض: خاب الأعداء عندما اعتقدوا انه بالقتل والتغييب تكسر ارادة الأمم
فالح الفياض: هيئة الحشد الشعبي شرعت في المشاركة بكل نشاط وتنوي القيام بكل المشاريع الوطنية
فالح الفياض: الحشد الشعبي شرفه في الدفاع عن الشعب العراقي ومقدساته ولا أحد يريد الاستئثار به
فالح الفياض: اننا مجموعة مضحية ودافعنا عقائدي وهذا يجعل الحشد الشعبي في موقع التضحية
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 03-01-2023
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الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.