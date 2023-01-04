الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣
٠٤:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 04-01-2023

الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 03-01-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 03-01-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السوداني يوجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد لسوء الأحوال الجوية

شاهد.. هكذا أحيت غزة ذكرى إستشهاد الفريق قاسم سليماني

نائب رئيس جمهورية ايران: تسريع وتيرة تنفيذ ممر 'شمال جنوب'

بهادري جهرمي: اعمال الشغب الاخيرة شهدت استخدام النموذج الإعلامي لـ'داعش'

حكم جماعي بالسجن 11 عاما ضد 35 ناشطة رأي في السعودية

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 04-01-2023