الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣
١١:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الفرنسية تطالب بالحفاظ على الاتصالات مع روسيا وتؤكد تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة قريبا!

الخارجية الفرنسية تطالب بالحفاظ على الاتصالات مع روسيا وتؤكد تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة قريبا!
الخميس ٠٥ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الخميس، أن "بلادها تريد الحفاظ على الاتصالات مع موسكو ومواصلة الحوار معها على جميع المستويات".

العالم- أوروبا

وقالت كولونا خلال مقابلة مع قناة "إل سي آي" التلفزيونية، "أتيحت لي الفرصة للتحدث مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والتقينا في مؤتمرات دولية، ومثالا على ذلك على هامش مجموعة العشرين، بالإضافة إلى ذلك لدينا سفير في روسيا".

وأشارت إلى أن" الاتصالات الدبلوماسية بين الدول تجري "حتى لو لم تكن دائما بسيطة"، مضيفة أن "هذه الاتصالات تسمح بتبادل الآراء ونقل الرسائل والطلبات".

من جهة اخرى، قالت كاثرين كولونا، اليوم الخميس، إن فرنسا قد ترسل مركبات AMX-10RC المدرعة إلى أوكرانيا في غضون أسابيع أو أشهر قليلة.

وأضافت كولونا في هذه المقابلة المتلفزة ردا على سؤال حول توقيت تسليم المركبات المدرعة AMX-10RC إلى كييف: "قد يحدث هذا في غضون أسابيع أو أشهر قليلة".

ولفتت الوزيرة إلى أن فرنسا ستزيد من مساعدتها لأوكرانيا لتزويدها بأنظمة الدفاع الجوي.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في وقت سابق، إن باريس أرسلت مؤخرا إلى أوكرانيا ستة مدافع هاوتزر TRF1 قطرها 155 ملم، ونظامي دفاع جوي كروتالي

وقالت مصادر في أوكرانيا إن كييف قد تلقت بالفعل 18 مدفعا من طراز CAESAR من فرنسا.

المصدر: نوفوستي

روابط ذات صلة

استطلاع رأي:فرنسا تساهم في تأجيج العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العقابي مستشاراً لرئيس الوزراء العراقي في شؤون مكافحة الفساد

دعوات للمشاركة الواسعة في حملة 'الفجر العظيم' بالأقصى غدا الجمعة

الخارجية الفرنسية تطالب بالحفاظ على الاتصالات مع روسيا وتؤكد تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة قريبا!

كريم يونس: الأسرى موحدون أمام همجية الاحتلال وسنواصل طريق الحرية

الشيخ عدنان يهنئ المحرر 'كريم يونس' ويؤكد أن حريته تقهر الاحتلال وعملائه

النرويج تعلن إرسال 10 آلاف قذيفة مدفعية لأوكرانيا