السفير أماني: خط الحق والمقاومة سينتصر على كل الأعداء

العالم- ايران

واكد أماني خلال ملتقى شهيد القدس الشبابي أن "خطّ الحق والمقاومة سينتصر على كل الأعداء".

وانطلقت فعاليات ملتقى شهيد القدس الشبابي في بيروت الذي ينظمه حزب الله والفصائل الفلسطينية بمناسبة الذكرى الـ 3 لاستشهاد اللواء قاسم سليماني .

وكان الجيش الأمريكي قد نفذ عملية الاغتيال بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.

وأدت العملية، الى استشهاد قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق.

ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.