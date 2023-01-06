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توجه حكومي لزيادة العنصر النسائي في الجيش العراقي

توجه حكومي لزيادة العنصر النسائي في الجيش العراقي
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

كشفت العميد الركن أنغام أحمد، اليوم الجمعة، عن وجود توجه حكومي لزيادة العنصر النسوي في الجيش العراقي.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن أحمد قولها الذي تعد أول ضابطة عراقية تنال شارة الركن، إن "الجهات المعنية لا سيما وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وغيرها من القيادات نزولاً، جادون بأن يكون للمرأة دورها الفعال في وزارة الدفاع، وأن تتواجد قيادات نسوية فاعلة في الوزارة".

وكشفت عن "وجود توجه لزيادة عديد الضباط من العنصر النسوي في الجيش العراقي، بعد إنهاء موضوع الموازنة المالية وإقرارها".

وأضافت، أن "الترقيات مستمرة لجميع الضباط ذكوراً وإناثاً، إذ ينطبق على الإناث ما ينطبق على الذكور في الوزارة".

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