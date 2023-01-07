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لحل الأزمة الليبية.. المشري وصالح يتفقان على مدى زمني لخارطة الطريق

لحل الأزمة الليبية.. المشري وصالح يتفقان على مدى زمني لخارطة الطريق
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، تفاصيل اجتماعه مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في القاهرة.

العالم - ليبيا

وقال المشري، في مقابلة تلفزيونية إنه "اتفق مع المستشار عقيلة صالح على مدى زمني لخارطة الطريق نتحفظ على ذكره حاليا لكن سيكون قريبا جدا"، مؤكدا عقد لقاء قريب مع عقيلة صالح بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي.

وأضاف أن "مجلسي النواب والدولة كانت بينهما تواصلات خلال الفترة الماضية ومناقشات دائمة حول الموضوع الدستوري"، مشيرا إلى إنجاز 95% منه.

وذكر المشري أن "تركيا ومصر الآن هما أكثر دولتين متعاونتين في الشأن الليبي، نحن نذهب بخطوات مجلس الدولة والنواب بتنسيق مع مصر وتركيا في معظم الخطوات"، نافيا وجود أي إملاءات من الدولتين، ولكن "نحن نقدر الدورين المصري والتركي في ليبيا".

وتوقع أن يستمر الخلاف في القوانين بين مجلسي النواب والدولة لكنهما يريدان إنجاز بقية القوانين الانتخابية الأخرى لأن فيها مشاكل مثل توزيع المقاعد وغيرها".

وكان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قد أعلنا، الخميس الماضي، في بيان مشترك، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية. وجاء ذلك عقب لقاء جمع صالح والمشري في العاصمة المصرية القاهرة.

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لحل الأزمة الليبية.. المشري وصالح يتفقان على مدى زمني لخارطة الطريق

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