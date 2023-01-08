شاهد فضيحة بين الجمهوريين في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي

العالم- الأميركيتان

وأظهر مقطع الفيديو المتدول صراخا ومشاجرة بين النواب الجمهوريين، في الدقائق الأخيرة قبل انتخاب كيفن مكارثي، رئيسا جديدا لمجلس النواب الأمريكي.

كما أظهر المقطع أن النائب مات غيتز كاد أن يتعرض لمواجهة عنيفة من قبل النائبين مايك روجرز وريتشارد هدسون، وذلك بعد أن رفض منح صوته، وهو اللازم لانتخاب مكارثي رئيسا للمجلس.

وتبين لقطات الفيديو المتداولة، أن مايك روجرز بدأ بالصراخ في وجه مات غيتز، وقيام ريتشارد هدسون بإغلاق فمه، وإبعاده بالقوة عن التجمع داخل مجلس النواب الأمريكي.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن روجرز كان معترضا على عرض تلقاه مات غيتز من قيادة الحزب الجمهوري، وهو توليه منصبا في إحدى اللجان الفرعية، وذلك لأنه يرى أن هناك المزيد من الأعضاء المؤهلين لهذا المنصب.

من جانبه، نفى كيفن مكارثي حصول مات غيتز على عرض برئاسة لجنة فرعية مقابل تصويته له، وقال: "لم يحصل أحد على أي وعود".