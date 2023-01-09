سيناريوات الازمة السياسية في تونس- الجزء الثاني

اتهامات متبادلة بين الجانبين، حيث تتهم المعارضة الرئيس باستخدام القضاء أداة لاسكاتها من خلال بدء تحقيقات مع عدد من اعضائها.

في المقابل يتهم قيس سعيد المعارضة بتلقي الاموال من الخارج لافشال الانتخابات وضرب الاستقرار، في حين هدد الاتحاد العام للشغل في التصعيد في حال رفض الرئيس القبول بحوار يتيح الخروج من الازمة، مشيراً الى انه بصدد التشاور مع منظمات تونسية اخرى في اطلاق مبادرة للانقاذ.

فما سيناريوات الازمة السياسية في تونس؟

وهل من سبيل للحلّ؟

يناقش برنامج "المغاربية" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة: الباحثة في الشؤون المغاربية الدكتور سهام عزوز... والقيادي في حزب العمل والانجاز طلال العياري.