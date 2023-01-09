قاعدة عين الاسد وكسر الهيبة الامريكية- الجزء الثاني

ففي ذاك العام قُصفت قاعدة عين الاسد للمحتل الامريكي في العراق، وكان القصف ايذاناً بانكفائه عن المنطقة وتراجعه.

ما حدث كان رداً على استشهاد القائدين سليماني والمهندس، استشهاد مهّد لانجازات تترا، حققتها ايران الاسلام ومحورها المقاوم.

بتراجع الهيمنة الامريكية في ساحات عدة، بمعركة سيف القدس في فلسطين وكانت معركة تحوّل كبرى في تاريخ الصراع مع الكيان المؤقت.

بكسر الحصار الامريكي النفطي عن لبنان، بانجازات في سوريا والعراق واليمن، في معركة الارهاب والتحرير الكامل من كل هيمنة واستكبار.

موضوع النقاش يطرحها البرنامج مع ضيوف الحلقة:

الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور هشام جابر

الباحث السياسي الدكتور رياض عيد

عضو التجمع العشائري الاسلامي في العراق الشيخ علي محمداوي

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