شاهد.. محور المقاومة شوكة في عين حكومة نتنياهو

العالم – العين الإسرائيلية

وقال منصور في حديث لبرنامج "العين الاسرائيلية" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن حكومة نتنياهو تصر على مواصلة الاعتداءات على سوريا على الرغم من فشلها تحقيق أهدافها المزعومة من أجل أن تعيد ثقتها المفقودة عند المجتمع الصهيوني.

وأضاف، أن الاحتلال لا يستطيع أن يدخل بحرب مفتوحة مع سوريا، وذلك خشية المواجهة مع محور المقاومة ذات البنيان المرصوص، مشيرا الى أن سوريا ذاهبة الى مرحلة اعادة اللحمة الجغرافية واللحمة الوطنية، وهناك تسابق بين الدول لاعادة العلاقتها معها.

وحول تهديدات نتنياهو بضرب ايران، قال النائب الأسبق في البرلمان اللبناني، أن هذه التهديدات هي تهديدات سياسية واعلامية فقط، ولن يستطيع ان ينفذها لانه يعلم قدرة ايران في المواجهة ونتيجة أي عمل عدواني على ايران ستكون بمثابة تدمير "تل أبيب".

وبشأن اعلان التطبيع السعودي مع كيان الاحتلال قال منصور، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لو أقدم على التطبيع العلني مع كيان الاحتلال سيكون له اثار وانعكسات سلبية وخاصة أن الشارع العربي في مونديال قطر اثبت رفضه للتطبيع، وكذلك لديه صراعات داخلية ضمن العائلة الحاكمة، وفي جعبته عدوانه الغاشم على اليمن، ومن جانب آخر ويريد علاقات مع ايران وسوريا وفلسطين.

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