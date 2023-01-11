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فاغنر الروسية تعلن سيطرتها على مدينة سوليدار شرق أوكرانيا

الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

تدور معارك عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية في سوليدار، قائد مجموعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، أعلن الأربعاء، أن مقاتليه سيطروا على مدينة سوليدار شرق أوكرانيا بعد معارك كثيفة خلال الأيام الماضية وأن القتال في الشارع مستمر.

العالم - خاص بالعالم

الأمر الذي نفته وزيرة الدفاع الأوكرانية غانا ماليار، قائلة ان المعارك العنيفة مستمرة في سوليدار والروس حاولوا اختراق الدفاع الأوكراني للسيطرة على المدينة تماما، لكن لم ينجحوا في ذلك.

الكرملين أيضا أكد على أهمية عدم 'التسرع' في إعلان الانتصار في هذه البلدة بعد ساعات من إعلان مجموعة فاغنر العسكرية السيطرة عليها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف 'دعونا لا نتسرع. لننتظر الإعلانات الرسمية' مضيفا أن هناك 'ديناميكية إيجابية في التقدم' في سوليدار.

المعارك التي يخوضها الجيشان الروسي والأوكراني للسيطرة على سوليدار وباخموت في شرق أوكرانيا تعد 'الأكثر دموية' منذ بداية العملية الروسية هكذا وصفها ميخايلو بودولياك، مستشار الرئاسة الأوكرانية.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية:"كل ما يحدث اليوم في باخموت أو سوليدار هو السيناريو الأكثر دموية لهذه الحرب، أننا نرى مثل هذا الموقف غير المسؤول تماما من المسئولين الروس تجاه عناصرهم العسكرية، يموتون هناك بالآلاف، أوكرانيا ستكون قادرة على الانتصار في الحرب هذا العام إذا زادت القوى الغربية من إمدادات الأسلحة، خصوصا منظومات صواريخ بعيدة المدى".

وأضاف بودولياك أن الصواريخ التي يزيد مداها عن 100 كيلومتر فقط هي التي ستتيح لنا تسريع عملية تحرير الأراضي مضيفا أن هذا السيناريو سينهي الحرب بحلول الخريف على أبعد تقدير وأضاف 'لن نهاجم روسيا. نحن نخوض حربا دفاعية حصرا'.

فيما أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا أن وارسو مستعدة لإرسال عدد من الدبابات من طراز 'ليوبارد' لكييف بناء على طلبها وذلك خلال زيارة لمدينة لفيف بشرق أوكرانيا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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