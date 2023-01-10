القوات الروسية تكثف هجماتها.. هل ستسقط سوليدار؟

العالم - الأزمة الاوكرانية

منذ ايام لم يهدأ ازيز الطائرات واصوات الانفجارات والمدفعية في سوليدار القريبة من باخموت في الشرق الاوكراني اثر الهجمات الروسية المكثفة على المدينة للسيطرة عليها.

معارك طاحنة وعمليات كر وفر علی هذه الجبهة بين القوات الاوكرانية والقوات الروسية المدعومة بمقاتلين من مجموعة فاغنر بحسب ما تقوله كييف التي تصف الوضع بالصعب لقواتها هناك وسط تكثيف موسكو هجماتها وارسالها تعزيزات كبيرة الى المنطقة.

وقال الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي:"أشكر جميع المقاتلين في سوليدار الذين يصمدون أمام هجمات الغزاة الجديدة والأكثر شدّة. بفضل صمود جنودنا هناك كسبنا وقتا إضافيا. كل شيء دمر تماما. كل أرض سوليدار مغطاة بجثث الغزاة وتشويهات خلّفتها الانفجارات".

نائبة وزير الدفاع الاوكراني غانا ماليار قالت ان الروس اعادوا تجميع صفوفهم واستعادوا القوى البشرية ونقلوا وحدات هجومية إضافية وغيّروا التكتيكات وبدأوا الاعتداءات. فيما رجحت الاستخبارات البريطانية ان يسيطر الروس على معظم سوليدار وقالت انهم حققوا تقدما هناك في حين تحاول القوات الاوكرانية التصدي للهجمات.

وقال المتحدث العسكري الأوكراني للمنطقة الشرقية، سيرهي تشيريفاتي:"تجري معارك وحشية ودامية هناك، مئة وست عمليات قصف واثنان وعشرين في يوم واحد".

من جهتها اعلنت القوات الروسية إنها سيطرت على بلدة باخموتسكي الواقعة على مسافة كيلومترات قليلة من سوليدار وقالت انها تخوض معارك عنيفة في المدينة وأن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة هناك. فيما نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لعملية إطلاق صاروخ من منظومة إسكندر على منشأة بنية تحتية تابعة للقوات الأوكرانية في اقليم دونباس.

ووسط احتدام المعارك يبدو ان المانيا لا تزال مقتنعة بضرورة تنسيق تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا مع الحلفاء، مع تصاعد الضغوط عليها لإرسال دبابات ليوبارد اثنين إلى كييف. وذلك بعدما أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستزود أوكرانيا بعربات القتال ماردير للمساعدة في صد القوات الروسية في اعلان جاء بعد تعهد واشنطن وباريس بتزويد كييف بعربات برادلي القتالية.