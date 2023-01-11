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القوات الروسية تفرض سيطرتها على وسط مدينة سوليدار

القوات الروسية تفرض سيطرتها على وسط مدينة سوليدار
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن وسط مدينة سوليدار، أصبح يخضع لسيطرة القوات الروسية.

العالم - أوروبا

وقال بوشيلين، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: "وفقا لآخر المعلومات، فإن مركز مدينة سوليدار أصبح بالفعل تحت سيطرة وحدات فاغنر".

وبدأت القوات الأوكرانية تفقد السيطرة تدريجيا على مدينة سوليدار، في جمهورية دونيتسك، حيث تدور منذ عدة أيام جولات قتال عنيفة فيها، بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي.

وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وحصلت أوكرانيا على مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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