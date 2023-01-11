أوكرانيا.. من المسيطر علی مدينة سوليدار الإستراتيجية؟

العالم - الأزمة الاوكرانية

نحو مدينة سوليدار في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا تنطلق الصواريخ الروسية. الدخان المتصاعد من المدينة يحكي عن شدة المعارك هناك، التي يبدو ان الروس لهم اليد العليا فيها، خاصة بعد اعلان سيطرتهم على وسط المدينة.

وقال متحدث لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة ان المجموعة تواصل تطهير المدينة، وانهم يتواجدون حاليا في مركز سوليدار امام مبنى الخدمات الادارية بجانب ادارة المدينة".

اللقطات المسربة من ارض المعركة تكشف عن شراسة قتالية من الطرفين. يقول الاوكرانيون ان الروس يريدون السيطرة على المدينة بأي ثمن كان.

وقال الرئيس الاوكراني، فلاديمير زيلينسكي:"المعركة من أجل دونباس مستمرة. شكرا لجميع الجنود في سوليدار الذين يقاومون المحتل! الأمر صعب، لم يعد هناك جدران كاملة تقريبا. بفضل صمود جنودنا في سوليدار ربحنا وقتاً إضافياً".

القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين يقول ان القوات الروسية أخذت زمام المبادرة بشكل كامل في دونباس، مشيرا الى انه حسب المعطيات الأولية، فإن هناك خمسمائة جندي اوكراني محاصرين في سوليدار، ليكشف ايضا أن وجهة الجيش الروسي التالية ستكون إلى أرتيموفسك وسفيرسك في خطوة يبدو انها تهدف لمحاصرة مدينة باخموت الاستراتيجية بالكامل.

وبينما تحقق القوات الروسية تقدما ملحوظا، كشف مسؤولون امريكيون ان الولايات المتحدة غيرت بشكل جوهري نوعية الأسلحة المقدمة لأوكرانيا، مما سيمنحها قدرة أكبر على الحسم، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان البنتاغون الاميركي انه سيجري الاسبوع المقبل تدريبات لقرابة مئة جندي اوكراني لتشغيل وصيانة منظومة باتريوت للدفاع الجوي التي ستسلم لكييف بعد انتهاء هذه التدريبات.

وفي اوروبا وقع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إعلانا للتعاون والتنسيق، يتضمن التزاما بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن في أوروبا، لتحقيقِ الأهداف المشتركة.