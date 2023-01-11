أمريكا تضبط "أسلحة إستراتيجية" مرسلة لليمن على متن "سفينة تتحرك بالذكاء الإصطناعي"

العالم – يقال ان

من حكايات التحالف العسكري الامني السياسي الاقتصادي الاعلامي، الطويل العريض التي تقوده امريكا وتشارك فيه السعودية والامارات و"اسرائيل" وبريطانيا وفرنسا و..، الجديدة والمضحكة، هي"ان البحرية الأمريكية اعترضت يوم الجمعة الماضية، سفينة صيد شراعية تقليدية خشببية، في خليج عمان، وصادرت 2100 بندقية كلاشنكوف ملفوفة بشكل فردي في قماش أخضر"، ولم يفت المتحدث بإسم البحرية الامريكية، ان يقول بيت القصيد في كل هذه الحكاية الهزلية، وهو انه "يعتقد إنها جاءت من إيران وكانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن".

من "حق" البحرية الامريكية، ان تفتخر بقدرتها على منع كسر الحصار على الشعب اليمني، وتضبط شحنة من "الاسلحة الاستراتيجية"، التي كانت في حال وصولها الى الشعب اليمني، و تكسر "التوازن العسكري في الحرب على اليمن"

كما من حق "التحالف العربي والدولي"، ان يتباهى، بتقنياته المتطورة والحديثة في فرض الحصار على الشعب اليمني، الى الحد الذي لم تتمكن فيه حتى سفينة روبوت صيد شراعية خشبية، ذاتية القيادة، تتحرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؟!!، من كسر هذا الحصار.

الشيء المهم في الحكاية، هي ان المتحدث بإسم القوات الامريكية، ورغم كشفه عن كل تفاصيل "الفتح العظيم"، ومنها ان البنادق كانت ملفوفة بقماش لونه "أخضر"!!، إلا انه لم يجزم بشأن هوية الجهة التي ارسلت هذا "السلاح الفتاك"، ولكنه رغم ذلك قال: "اعتقد" ان ايران ارسلتها.

من الواضح، ان مثل هذه المسرحيات الهزيلة، لم ولن تغير من الواقع شيئا، فالتاريخ سيكتب ان الشعب اليمني الاعزل، واجه اكبر تحالف عسكري، شاركت فيه قوى عظمى، واكثر الدول العربية الثرية، وتكالب عليه المرتزقة من الداخل والخارج، وفرض عليه حصار غير انساني متوحش، وتسابقت مصانع الاسلحة في الغرب على بيع ما انتجته من اسلحة الموت، على الدول المعتدية عليه، ورغم تسبب كل ذلك بأكبر مأساة انسانية في العصر الحديث في اليمن، إلا ان هذا الشعب انتصر بقوة رجاله وايمان شعبه، ولم ولن تنفع المعتدين المنهزمين، كل مسرحياتهم الهزيلة، للتستر على العار الذي سيطاردهم على مدى التاريخ.