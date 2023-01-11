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شاهد بالصور.. إنهيار معلم أثري قديم في النجف الأشرف

شاهد بالصور.. إنهيار معلم أثري قديم في النجف الأشرف
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

اظهرت صور أرسلها مراسل قناة العالم الاخبارية من العراق، اليوم الأربعاء، انهيار أحد المعالم الأثرية القديمة المسمى (سوباط علي آغا) وسط مدينة النجف الأشرف.

العالم - العراق

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