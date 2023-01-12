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ما هي الطريقة الصحيحة لغسل الجينز؟

ما هي الطريقة الصحيحة لغسل الجينز؟
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

وضع منتدى الغسل الألماني الطريقة الصحيحة لغسل الجينز والتي يمكن من خلالها الحفاظ على رونقه.

العالم - منوعات

وأوضح المنتدى أنه للحفاظ على بنية النسيج واللون ينبغي غسل الجينز كل 5 إلى 10 مرات ارتداء.

وكي لا يبهت لون الجينز أثناء الغسل، ينبغي نقعه أولا في مزيج من الماء البارد والخل بنسبة 50/50، ويُفضل نقعه طوال الليل؛ حيث يعمل ذلك على تثبيت اللون.

كما ينبغي وضع الجينز على الجهة الخلفية في الغسالة وغسله على درجة حرارة 30 على أقصى تقدير، وذلك لمنع ظهور التجاعيد والخطوط. ويراعى أيضا وضع الألوان ذاتها سويا في الغسالة.

وبعد الغسل لا يجوز أبدا عصر الجينز، وإنما يُفضل لفه جيدا وعصر الماء الزائد. ولتجفيفه يتم فَرده على الأرض بحيث يكون مسطحا أو تعليقه على الحبل بحيث يكون مسطحا أيضا.

ولا يجوز أبدا وضع الجينز في المجفف على درجة حرارة عالية؛ نظرا لأن السخونة تُفقد الجينز رونقه وتسلبه لونه. لذا ينبغي دائما تجفيفه في الهواء.

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ما هي الطريقة الصحيحة لغسل الجينز؟