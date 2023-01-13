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الولايات المتحدة.. استئناف حركة الطيران بعد عطل فني كبير

الولايات المتحدة.. استئناف حركة الطيران بعد عطل فني كبير
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت إدارة الطيران الأمريكية استئناف حركة الرحلات الجوية في البلاد يوم الخميس، بعد العطل الفني الكبير الذي أدى إلى تأجيل وإلغاء المئات من الرحلات الجوية.

العالم-الامريكيتان

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المدير المالي لإدارة الطيران الفدرالية الأمريكية ديفون ماي، قوله إنه "كان هناك عدد كبير من حالات إلغاء وتأجيل الرحلات، واليوم العمل على استعادة الحركة تجري بشكل جيد".

وحتى يوم الخميس، يتوقع إلغاء أقل من 20 رحلة لشركة American Airlines، بينما تمت إزالة كافة عواقب العطل الفني تقريبا في شركتي Delta Airlines وSouthwest Airlines.

وكانت أنظمة إنذار طواقم الطائرات قد تعرضت لعطل فني يوم الأربعاء، مما أسفر عن إلغاء وتأجيل أكثر من ألف رحلة جوية لشركات الطيران الأمريكية.

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الولايات المتحدة.. استئناف حركة الطيران بعد عطل فني كبير

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