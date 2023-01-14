مكتب ميشال عون يرد على ادعاءات صحيفة نداء الوطن الاخيرة

العالم-لبنان

ورأى في بيان، أن "صحيفة نداء الوطن هي وسيلة إعلامية تعتمد هذا الأسلوب السفيه والتحريضي وتنسب الكلام الى مصادر تَنقُل عن مصادر، أقل ما يقال فيها إنها تفتقد ليس فقط الى المهنية والمصداقية، بل أيضا الى الأخلاق"، موضحاً أن "التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله منوط بقيادة الحزبين، وهو ليس إطاراً جامداً، ويوم يشعر أحد الجانبين بالحاجة الى إعادة النظر ببعض بنوده فلا شك أنه سيفعل".

ولفت المكتب الاعلامي، إلى أنه "عندما يكون لدى عون ما يريد قوله فإنه يقوله جهاراً ولا يحتاج الى التلطّي وراء لعبة المصادر".

وفي وقت سابق، لفتت صحيفة "نداء الوطن" الى انه لا تزال الموافقة المبدئية التي منحها حزب الله إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء تلقي بثقلها على العلاقة المتوترة بين التيار الوطني الحر والحزب، إذ كشفت مصادر مطلعة على أجواء هذه العلاقة أنّ قيادة التيار تنتظر التأكد من جدية حضور الحزب للجلسة الحكومية لتأخذ في ضوء ذلك موقفا تصعيديا غير مسبوق قد لن يعود من الممكن لملمة تداعياته وارتداداته السلبية على تفاهم مار مخايل، موضحةً أنه "في حال حضور وزراء الحزب الجلسة.

فإنّ من سيتصدى هذه المرة للطعنة الجديدة لن يكون النائب جبران باسيل إنما الرئيس السابق ميشال عون شخصياً، خصوصاً وأنه نُقل عن عون مؤخرا كلاماً عالي اللهجة خلال لقاء شبابي رفع من خلاله التحدي في ما يتصل بالعلاقة مع حزب الله، خلاصته بحسب ما تردد على لسان أحد المشاركين في هذا اللقاء قوله: "إذا عمد حزب الله إلى الامعان في خرق الدستور وعزل مكون أساسي، فأنا شخصياً الذي وقّعت تفاهم مار مخايل سأخرج إلى العلن لأمزق هذا التفاهم وأرميه في سلة المهملات".