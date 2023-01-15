قائد عسكري: وحدة القوات المسلحة الايرانية شوكة في عيون الاعداء

العالم - ايران

وخلال مراسم تكريم عوائل الشهداء اقيمت اليوم الاحد بحضور قائد فيلق ثار الله بمحافظة كرمان وقائد شرطة المحافظةـ العميد امير غلامعليان: نشكر الله عز وجل في ظل قيادة ولي أمر المسلمين والقائد العام للقوات المسلحة، تم منحنا هذا الشرف كقوات مسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بغض النظر عن نوع المهمة التي نتحمل مسؤوليتها اليوم، ولا يوجد فرق بين اصناف القوات المسلحة (الجيش والحرس الثوري والشرطة)، والاختلاف يكون فقط في لون الملابس وليس هناك اي اختلاف في القيم والأهداف.

وأوضح قائد مقر القوة البرية للجيش بمحافظة كرمان، أن لدينا جميعًا هدفًا واحدًا وهو رفع علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية عاليا والدفاع عن قيم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا: في الوقت الحاضر، فان الوحدة والانسجام بين القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية تعد شوكة في عيون أعداء الإسلام.

واردف قائلا: الإدارة والانسجام والتعاطف والوحدة القائمة بين القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الاسلامية تعتبر نقطة قوة في نظام الجمهورية الإسلامية، وكل هذه ببركة وجود قائد الثورة واتباع توجيهاته وتنفيذ اجراءاته الاستراتيجية.

واشار القائد العسكري الايراني الى ان الجيش قدم 1070 شهيدا من محافظة كرمان.