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بالوثيقة.. 

نائب عراقي يطالب بتضمين فروقات منتسبي الحشد في موازنة 2023

نائب عراقي يطالب بتضمين فروقات منتسبي الحشد في موازنة 2023
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

طالب النائب عن تحالف قوى الدولة الوطنية في البرلمان العراقي علي غركان الدلفي، وزارة المالية بتضمين فروقات منتسبي هيئة الحشد الشعبي لعام ٢٠١٩ في الموازنة الخاصة بهيئة الحشد الشعبي ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢٣.

العالم - العراق

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بالوثيقة..  نائب عراقي يطالب بتضمين فروقات منتسبي الحشد في موازنة 2023

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