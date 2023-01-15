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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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سبورتي
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انقلاب الصورة
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المشهد اليمني
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العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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بالوثيقة..
نائب عراقي يطالب بتضمين فروقات منتسبي الحشد في موازنة 2023
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش
طالب النائب عن تحالف قوى الدولة الوطنية في البرلمان العراقي علي غركان الدلفي، وزارة المالية بتضمين فروقات منتسبي هيئة الحشد الشعبي لعام ٢٠١٩ في الموازنة الخاصة بهيئة الحشد الشعبي ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢٣.
العالم - العراق
تصنيف :
العالم الاسلامي
العراق
كلمات دليلية :
البرلمان العراقي
الحشد الشعبي
تحالف قوى الدولة الوطنية
حالف قوى الدولة الوطنية
الموازنة العامة الاتحادية
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