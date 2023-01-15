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السوداني: البحث الاجتماعي مقدمة لوضع الأموال بالاستهداف الدقيق للفقراء

الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن نجاح عملية البحث الاجتماعي مقدمة لوضع الأموال بالاستهداف الدقيق للفقراء.

العالم - العراق

وقال السوداني في كلمة له خلال اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن نجاح عملية البحث الاجتماعي مقدمة لوضع الأموال بالاستهداف الدقيق للفقراء، لافتا الى أن الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية ستحصل على سلة غذائية تختلف عن الحصة التموينية.

وأشار إلى أن فريق الجهد الخدمي سينتقل إلى المثنى وميسان مبينا أنه يجب تحديد المناطق الأكثر حاجة للخدمات لشمولها بأعمال فريق الجهد الخدمي.

وأضاف، أن يجب النزول ميدانياً عند حدوث الأمطار واستنفار كل الجهود لتهيئة المناطق مؤكدا أنه يجب عدم السماح بتعطيل أي مشروع ومتابعة إنجازه بشكل سريع.

وشدد السوداني في كلمته، على “مكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة والمحافظات.

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